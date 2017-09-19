وزير الدفاع السعودي يوقع مع نظيره البريطاني اتفاقية للتعاون العسكري والأمني

الرياض - (د ب أ):

أعلن مصدر رسمي سعودي أن ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الذي يزور المملكة حاليا "اتفاقية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين الرياض ولندن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن الأمير محمد بن سلمان عقد اجتماعا في جدة، غرب المملكة، مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، حيث استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة آليات التنسيق المشترك في المجال الدفاعي، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لمكافحة الارهاب".

ووقع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع البريطاني على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

يذكر أن الحكومة البريطانية، أعلنت، في إبريل الماضي، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحثت خلال زيارتها إلى الرياض مساعدة المملكة في تنويع اقتصادها المرتهن للنفط وإدخال إصلاحات على قطاع الدفاع.

ووفقا للحكومة البريطانية فإن التعاون يشمل "مساعدة السعودية في إعادة بناء وإصلاح وزارة الدفاع، ومراجعة القدرات الدفاعية السعودية والعمل المشترك في صفوف القوات المسلحة السعودية".

وتعتبر السعودية هي الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط، مع صادرات بريطانية إلى المملكة بلغت العام 2015 نحو ثمانية مليارات دولار.