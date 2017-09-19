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سويسرا تطالب بمنظمة أمم متحدة أقوى

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مصراوي Masrawy

سويسرا تطالب بمنظمة أمم متحدة أقوى

07:28 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

سويسرا تطالب بمنظمة أمم متحدة أقوى

الرئيسة السويسرية دوريس لويتهارد

نيويورك - (د ب أ):
دعت الرئيسة السويسرية دوريس لويتهارد إلى تعزيز التعددية داخل منظمة الأمم المتحدة.

وقالت لويتهارد، في كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في نيويورك: "لا يمكن لإنسان أو بلد أن يتحمل جميع المسؤوليات عن التحديات الحالية وحده، إنها أكبر من ذلك وأشد تعقيدا، إنها تتجاوز الحدود وتتعلق بالمجتمع الدولي كله".

وأضافت لويتهارد: "نحن بحاجة للمزيد من الأمم المتحدة ولأمم متحدة أقوى، كما أن كوني بحاجة لتكرار ذلك اليوم يعتبر بمثابة دق نواقيس الخطر".

وبدت الرئيسة السويسرية وكأنها تجيب بشكل مباشر، في خطبتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد الذي تحدث قبلها بوقت قصير، ودعا في كلمته إلى "استيقاظ الأمم المتحدة" وإنعاش الوطنية وقال: "كرئيس للولايات المتحدة سأضع أمريكا دائما في المقام الأول" حيث ردت عليه قائلة: "لأني وطنية ولأني أدافع عن مصالح بلادي فنحن بحاجة لنظام قوي متعدد الأقطاب وأمم متحدة قوية".

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