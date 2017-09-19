نائب رئيس البرلمان الكردستاني: عانينا الأمرين في السابق

كتب - علاء المطيري:

قال نائب رئيس البرلمان الكردستاني، جعفر إيمنكي، إن الحياة الديمقراطية في إقليم كردستان مشهود بها، بينما تشهد بغداد تراجعًا في الديمقراطية الممارسة داخلها.

وأضاف إيمنكي، في تصريحات لـ "العربية الحدث": "إن إقليم كردستان يرفض إقامة الإقليم على أساس العرقيات"، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس الإقليم في العام 1992 ويتم التعامل مع الأكراد على أنهم القوام الأكبر في الإقليم، لكن لا يتم التعامل مع الآخرين على أنهم أقليات، وإنما ينظر إليهم الإقيلم باعتبارهم قوميات مختلفة".

وأضاف: "الأغلبية الكردية في كردستان عانت الأمرين في السابق".​