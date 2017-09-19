أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نتنياهو يشيد بخطاب ترامب في الأمم المتحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو يشيد بخطاب في الأمم المتحدة

07:24 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

نتنياهو يشيد بخطاب ترامب في الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للامم المتحدة، خاصة ادانته لإيران، وذلك حسبما قالت وكالة "أسوشتيد برس" الاخبارية الأمريكية.

وقال نتانياهو: "في أكثر من 30 عاما من تجربتي مع الأمم المتحدة، لم أسمع أبدا خطابا أكثر جرأة أو أكثر شجاعة"، مضيفًا أن ترامب "تحدث عن المخاطر الكبرى التى تواجه عالمنا وأصدر دعوة قوية لمواجهتها من أجل ضمان مستقبل البشرية".

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة لإيران، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، وقال إن إيران دولة مارقة منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص.

كما جدد ترامب وصفه الاتفاقية النووية مع إيران بأنها من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة إذلال لأمريكا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سويسرا تطالب بمنظمة أمم متحدة أقوى

    أخبار

  • نائب رئيس برلمان كردستان: لا نستهين بقلق تركيا و إيران من استفتاء

    أخبار

  • ماكرون: لن نظل في مأمن من عالم يحترق

    أخبار

  • ماكرون: اتفاق إيران النووي "محكم" وغياب الحوار لم يحل أزمة

    أخبار

إعلان

2e176980b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية