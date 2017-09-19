نتنياهو يشيد بخطاب ترامب في الأمم المتحدة

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للامم المتحدة، خاصة ادانته لإيران، وذلك حسبما قالت وكالة "أسوشتيد برس" الاخبارية الأمريكية.

وقال نتانياهو: "في أكثر من 30 عاما من تجربتي مع الأمم المتحدة، لم أسمع أبدا خطابا أكثر جرأة أو أكثر شجاعة"، مضيفًا أن ترامب "تحدث عن المخاطر الكبرى التى تواجه عالمنا وأصدر دعوة قوية لمواجهتها من أجل ضمان مستقبل البشرية".

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة لإيران، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، وقال إن إيران دولة مارقة منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص.

كما جدد ترامب وصفه الاتفاقية النووية مع إيران بأنها من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة إذلال لأمريكا.