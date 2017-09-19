نائب رئيس برلمان كردستان: لا نستهين بقلق تركيا و إيران من استفتاء الإقليم
نائب رئيس برلمان كردستان: لا نستهين بقلق تركيا و إيران من استفتاء الإقليم
07:20 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
جعفر إيمنكي نائب رئيس البرلمان الكردستاني
كتب - علاء المطيري:
قال نائب رئيس البرلمان الكردستاني، جعفر إيمنكي، إن حكومة بغداد لم تعامل إقليم كردستان بموجب الدستور الاتحادي، مشيرًا إلى أن الإقليم اعتمد على نفسه في مواجه التهميش الذي واجهه من قبل الحكومة الاتحادية.
وتابع - في تصريحات لـ"سكاي نيوز" عربية: "لا نستهين بقلق تركيا و إيران من الاستفتاء"، مضيفًا: "لكنه توتر وقتي وسيزول في وقت من الأوقات".
وأوضح إيمنكي أن معارضة الاستفتاء داخل الإقليم مصدرها أقلية، لكنها مسموعة في إشارة إلى المعارضين للاستفتاء من داخل محافظات الإقليم الثلاثة أو في خارجه.
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