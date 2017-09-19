تعيين هشام سليمان رئيسًا لشبكة قنوات "dmc"

كتبت – ندى الشريف:

قالت مصادر لمصراوي، إن مجلس إدارة شركة "دي ميديا" المالكة لشبكة قنوات "dmc"، قرر تعيين هشام سليمان رئيساً للشبكة.

وكانت شبكة "dmc" أطلقت قناة"dmc sports" يوم 14 سبتمبر من العام الماضي، وتضم مجموعة من مشاهير ونجوم الرياضة، ثم أطلقت قناة "dmc"العامة، التي يأتي برنامج "مساء dmc" في صدارة برامجها، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، والإعلامية إيمان الحصري.

تخرج هشام سليمان في قسم الإنتاج في المعهد العالي للسينما عام 1992، وبدأ رحلته العملية مع الإنتاج كمساعد، ومن أهم أعماله "المهاجر" ليوسف شاهين، والذي عمل فيه مديرا للإنتاج.