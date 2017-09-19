6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة بكسور وجروح وكدمات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين في قرية قمن العروس بمركز الواسطى شمال بني سويف.

نُقل المصابون إلى مستشفى الواسطى المركزي، فيما دلت تحريات البحث الجنائى التي أشرف عليها اللواء ممدوح أبو زيد مدير البحث الجنائي أن سبب المشاجرة خلافات المصاهرة.

حرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بالتحفظ على المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات والتحريات.​