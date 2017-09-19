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نائب رئيس البرلمان الكردستاني: الأغلبية الكردية في كردستان عانت الأمرين

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس البرلمان الكردستاني: الأغلبية الكردية في كردستان عانت الأمرين

07:12 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

نائب رئيس البرلمان الكردستاني: الأغلبية الكردية في كردستان عانت الأمرين

جعفر ايمنكي

كتب - علاء المطيري:
قال نائب رئيس البرلمان الكردستاني، جعفر إيمنكي، إن الحياة الديمقراطية في إقليم كردستان مشهود له، بينما تشهد بغداد تراجع الديمقراطية.

وتابع - في تصريحات لـ"العربية الحدث": إن إقليم كردستان يرفض إقامة الإقليم على أساس العرقيات"، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس الإقليم عام 1992 يتم التعامل مع الأكراد على أنهم القوام الأكبر في الإقليم، لكن لا يتم التعامل مع الآخرين على أنهم أقليات وإنما يعتبر أنهم قوميات مختلفة".


وأضاف: "الأغلبية الكردية في كردستان عانت الأمرين في السابق".

 

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مصراوي Masrawy

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