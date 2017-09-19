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ماكرون: لن نظل في مأمن من عالم يحترق

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مصراوي Masrawy

ماكرون: لن نظل في مأمن من عالم يحترق

07:03 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ماكرون: لن نظل في مأمن من عالم يحترق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عدم السماع لأصوات المظلومية يعني أن هذا الظلم يمكن أن يصل إلينا في يوم من الأيام.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: لن نظل في مأوي من عالم يحترق، وتابع الجدران لا تحمي من يمتنع عن المشاركة في كتابة التاريخ.

وأضاف: "الجدران لا تحمينا وأن عدم السماع لهذه الأصوات هو تخيل أن بؤسهم ليس بؤسنا، وهذا ليس صحيح، مضيفًا: "جميعنا سوف نشهد العالم يستعر بهم وبنا معاً".

وشدد ماكرون يجب ألا نستسلم للتحجم، يجب علينا أن نترك بصمة في التاريخ، يجب أن نوفق بين مصالحنا وقيمنا. بين أمننا والثروة المشتركة لهذا الكوكب.

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مصراوي Masrawy

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