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أزارو يثير الذعر في الأهلي قبل موقعة الترجي

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أزارو يثير الذعر في الأهلي قبل موقعة الترجي أزارو يثير الذعر في الأهلي قبل موقعة الترجي

التحرير

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سادت حالة من الارتباك في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، بسبب وليد أزارو، المهاجم المغربي للفريق.

وتعرض أزارو لكدمة خفيفة في الكتف خلال مران الفريق الصباحي، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة خلال كرة مشتركة مع محمد نجيب.

وعقد البدري، جلسة خاصة مع خالد محمود، طبيب الفريق، وذلك من أجل الاطمئنان على أزارو وإصابته، والتشديد على ضرورة جاهزية اللاعب للقاء المرتقب المقرر له يوم السبت المقبل، موضحًا له أن اللاعب لا يوجد له بديل سوى عماد متعب.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما.

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التحرير

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