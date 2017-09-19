الأهلي يقرر فتح المران للجماهير قبل مباراة الترجي

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وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، على فتح الباب الخلفي لملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة للجماهير وذلك من أجل حضور المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويقام المران في تمام الخامسة والنصف على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترجي، حيث وافق مجلس الأهلي على حضور الجماهير من أجل دعم الفريق ومؤازرته في لقاءه المرتقب أمام نظيره التونسي.

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ويستعد "الأهلي" لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.