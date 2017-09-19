التعليم: قبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين لمدارس "STEM"

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن قبول دفعة جديدة من قوائم الانتظار للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا؛ وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس (حسب التوزيع الجغرافي) على مستوى الجمهورية.

وطالب أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم، الطلاب المقبولين بسرعة استيفاء الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم وتسليمه إلى المدارس بداية من يوم السبت القادم.

وأفادت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) بالوزارة، بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني على ذات الموقع للطلاب الذين ما زالوا بقوائم الانتظار حتى يتمكنوا من التقدم برغبات الالتحاق على الأماكن المتبقية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (خارج التوزيع الجغرافي) للطلاب على مستوى الجمهورية، كمرحلة نهائية لقبول دفعة أخيرة من الطلاب.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني للرغبات بداية من الأربعاء المقبل وحتى الإثنين 25 سبتمبر الجاري، عبر الموقع الرسمي للوزارة (emis.gov.eg).