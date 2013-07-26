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أسر الشهداء ببورسعيد يتوافدون للمشاركة فى "لا للإرهاب"

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أسر الشهداء ببورسعيد يتوافدون للمشاركة فى "لا للإرهاب" أسر الشهداء ببورسعيد يتوافدون للمشاركة فى "لا للإرهاب"

توافد أسر الشهداء والمصابين من أبناء بورسعيد إلى ميدان الشهداء لتأييد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمواجهة الإرهاب الأسود ولكل من يحاول تهديد أمن .

وقال أسر الشهداء لليوم السابع، إن فلذة أكبادنا ضحوا بدمائهم من أجل حياة كريمة وعيش حرية وعدالة اجتماعية لكل المصريين الشرفاء.

وأكدوا أنهن جاءوا للميدان رغم شدة الحرارة إيمانا منهن بشجاعة الفريق السيسى الذى استجاب للإرادة الشعبية وحرر المصريين من حكم الإخوان القتلة الذين شاركوا فى قتل أبناء وتاجروا باسم الدين للوصول إلى الحكم واليوم جئن نفوض المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق السيسى للقضاء على الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان.

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