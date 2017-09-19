وزير الأوقاف يبحث مع محافظ البحر الأحمر تنظيم معسكرًا​ للائمة

كتب - محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال لقائه بالوزارة اليوم الثلاثاء، مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، المشروعات المشتركة والتي تنفذها هيئة الأوقاف في إطار مشروعاتها الاستثمارية والتنموية مع الحافظة ومن أهمها أعمال مدينة الحرفيين.

وأعلن وزير الاوقاف عقب اللقاء، أنه تم الاتفاق مع المحافظ على عقد معسكر تدريبي وتثقيفى للاأئمة بمدينة الغردقة في إطار المعسكرات التي نظمتها الوزارة فى أسوان والأقصر والإسكندرية ورأس البر خلال العام الحالي بعقد ندوات تثقيفية من خلال أساتذة متخصصين حول أهم القضايا الراهنة.

كما قرر وزير الأوقاف رفع كفاءة المركز الإسلامي بالغردقة، وصرف مليون جنيه لإنهاء أعمال مسجد الدهار الكبير بها.​