ماكرون: اتفاق إيران النووي "محكم" وغياب الحوار لم يحل أزمة كوريا الشمالية

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن نحافظ على الديمقراطية في دول العالم التي تواجه مشكلات مثل فنزويلا وأوكرانيا، مطالبًا بدعم الديمقراطية والاتفاقات الخاصة بإنهاء الأزمات.



وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "بيونج يانج تخطو خطوات أساسية نحو التصعيد العسكري"، مشيرًا إلى أنها لم تظهر أي بادرة للتهدئة وقادتها يواصلون التصعيد المحموم".

وأضاف: "فرنسا تعترض على كل تصعيد ولن تعترض على أي حوار يؤدي إلى تحقيق السلام".

وقال: "إنه تم التوصل لاتفاق متين ومحكم وقابل للتحقق يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أن الاخلال بهذا الاتفاق خطأ كبيرً".

وقال ماكرون: "يمكن أن نتحلى بالصرامة لكن لا يجب أن نعيد النظر فيه، مشيرًا إلى أن غياب الحوار لم يحل مشكلة كوريا الشمالية.