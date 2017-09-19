ماكرون: المستضعفين في مقدمة ضحايا التغيرات المناخية

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطبيعة لن تحمي نفسها، والمستضعفين في مقدمة الضحايا والجميع ستطاله تقلبات المناخ من أمريكا إلى الصين.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "تفكيك اتفاق باريس للتغيرات المناخية ليس حنث بالاتفاق وإنما استهداف لأجيال بكاملها".

وأضاف: "احترم قرار واشنطن كل الاحترام ولكن سنواصل تنفيذ اتفاق باريس لأننا أقوياء بقناعتنا أننا نريد أن نبنى عالم أفضل حتى وإن كان هناك من يعتقدون أن المستقبل يتم بالنظر إلى الوراء".

وأكد ماكرون مواصلة العمل وعقد اجتماع في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات دولار سنويًا لهذه الجهود.

وقال ماكرون: "التغير المناخي لا يتوقف وإذا توقف البعض علينا أن نواصل العمل لأن واجبنا الأخلاقي لا يجب أن يتوقف".