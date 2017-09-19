ماكرون: حماية من يفكرون "معركة الساعة"
ماكرون: حماية من يفكرون "معركة الساعة"
06:44 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب - علاء المطيري:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تسعى لأن تصل المساعدات بطريقة أفضل إلى المحتاجين إليها.
وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "التعليم يمثل المعركة الحقيقة التي ستخرج الشباب والشابات من إمكانية وقوعهم في الظلمات والجهل الذي يمكن أن يسقوطوا فيه".
وأضاف: "قضايا التعليم والمرأة ليست قضايا اجتماعية مبتذلة وإنما مثل وقيم عالمية، مضيفًا: "حيثما تم استهداف الثقافات فإن قدرة العالم على مواجهة التحديات ستضعف".
وطالب بتعيين ممثل خاص للأمين العام لحماية الصحفيين في العالم.
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