ماكرون: حماية من يفكرون "معركة الساعة"

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تسعى لأن تصل المساعدات بطريقة أفضل إلى المحتاجين إليها.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "التعليم يمثل المعركة الحقيقة التي ستخرج الشباب والشابات من إمكانية وقوعهم في الظلمات والجهل الذي يمكن أن يسقوطوا فيه".

وأضاف: "قضايا التعليم والمرأة ليست قضايا اجتماعية مبتذلة وإنما مثل وقيم عالمية، مضيفًا: "حيثما تم استهداف الثقافات فإن قدرة العالم على مواجهة التحديات ستضعف".

وطالب بتعيين ممثل خاص للأمين العام لحماية الصحفيين في العالم.