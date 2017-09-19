ماي تجمع وزراءها استثنائيا عشية خطابها حول بريكست

لندن - (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء الخميس، عشية خطابها المهم بشأن "بريكست"، في خطوة فسرها مراقبون على أنها محاولة لرص الصفوف حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس: "سيكون هناك اجتماع للحكومة صباح الخميس قبل خطاب الجمعة".

ودعت ماي إلى هذا الاجتماع الاستثنائي بعدما أعرب وزير خارجيتها بوريس جونسون، في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف، الجمعة، عن موقف يتعارض بالكامل مع موقفها بشأن بريكست.

وجونسون، الذي كان في مقدم الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، دعا في مقاله إلى قطيعة صريحة بين بريطانيا والاتحاد بعد 29 مارس 2019، الموعد المقرر رسميا لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، وأبدى رفضه لفترة انتقالية تدافع عنها ماي.

وستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن بريكست، الجمعة المقبل، في مدينة فلورنسا الايطالية، "القلب التاريخي" لاوروبا.