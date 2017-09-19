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ماكرون: يجب أن نحارب الإرهاب بالعلم

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مصراوي Masrawy

ماكرون: يجب أن نحارب الإرهاب بالعلم

06:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ماكرون: يجب أن نحارب الإرهاب بالعلم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تحقيق السلام في سوريا سيكون من أولويات فرنسا عندما تتولي رئاسة مجلس الأمن الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه يسعى لحماية المدنيين.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: "كنت آمل أن نتمكن من إطلاق مؤتمر لدعم السلام في العالم العام المقبل".

وتابع: "فرنسا تشارك في التحالف الدولي وتحارب الإرهاب سياسيًا وعسكريًا، ولكن يجب أن نحاربه بالعلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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مصراوي Masrawy

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