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ماكرون: فرنسا "صوت من ليس له صوت في العالم"

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مصراوي Masrawy

ماكرون: فرنسا "صوت من ليس له صوت في العالم"

06:35 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يسمع البعض يتحدث عن العالم الذي سيكون ويسنون العالم الذي كان.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم التحدة، الثلاثاء، إن فرنسا ستكون صوتًا للأصوات المنسية التي أود أن أتحدث عنها، وقال إنه استمع إلى امراة سورية عانت القصف، وهي صوت يجب أن ننقله للعالم حتى نستعيد العالم والمستدام في سوريا.

وقال إن فرنسا كان لها مبادرة لدعم جهود الأمم المتحدة في التوصل لحل في سوريا مع الجهات المعنية.

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