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أبو الغيط يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بنيويورك

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بنيويورك

06:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أبو الغيط يشارك في الاجتماع الوزاري العربي بنيويورك

أحمد أبو الغيط

(مصراوى):

شهد، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط،، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك في هذا الإطار في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد بهدف تنسيق مواقف الدول العربية تجاه أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والملفات العربية ذات الأولوية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوزراء استمعوا خلال الاجتماع إلى إحاطة من "غسان سلامة"، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا والذي استعرض تقييمه لتطورات الأوضاع في ليبيا وأخر نتائج الاتصالات التي يجريها مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية في هذا الصدد، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف وتفعيل اتفاق الصخيرات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة تكفل استعادة كامل عناصر الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن الوزراء حرصوا على التعرف من المبعوث الدولي على رؤيته لأفق تسوية الأزمة في ليبيا، وقد حرص الأمين العام بدوره على الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للتواصل القائم حاليا مع المبعوث الأممي في إطار الآلية الرباعية الخاصة بليبيا والتي تضم كلا من الأمين العام والممثلة الأعلى لشئون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

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مصراوي Masrawy

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