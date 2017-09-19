مفاجأة لـ«التعليم».. مواطنون يستولون على مدرسة في بني سويف

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أمر ناصر سيف مدير إدارة بنى سويف التعليمية، بالتحقيق في واقعة استيلاء عدد من المواطنين على مدرسة بعد توقفها عن العمل لمدة 30 سنة.

وذكر بيان للمديرية اليوم الثلاثاء أن مدير إدارة بني سويف التعليمية تلقى شكوى من عدد من المواطنين بقرية بني سليمان فى مركز بني سويف، في أثناء زيارته المفاجئة إلى القرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد باستيلاء عدد من المواطنين على مدرسة ابتدائية متوقفة عن العمل.

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وأضاف البيان أن المدرسة تم إنشاؤها عام 1974، واستقبلت الطلاب لمدة 12 سنة فقط، وتم إغلاقها منذ عام 1986، بعد إنشاء مدرسة أخرى قريبة من منازل أهالي القرية، وقيام أولياء أمور التلاميذ بنقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن عددا من الأهالي استولوا على المدرسة بوضع اليد، مؤكدا أن المديرية حررت مذكرة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.