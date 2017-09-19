أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مفاجأة لـ«التعليم».. مواطنون يستولون على مدرسة في بني سويف

Google+ Print
مفاجأة لـ«التعليم».. مواطنون يستولون على مدرسة في بني سويف مفاجأة لـ«التعليم».. مواطنون يستولون على مدرسة في بني سويف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر ناصر سيف مدير إدارة بنى سويف التعليمية، بالتحقيق في واقعة استيلاء عدد من المواطنين على مدرسة بعد توقفها عن العمل لمدة 30 سنة.

وذكر بيان للمديرية اليوم الثلاثاء أن مدير إدارة بني سويف التعليمية تلقى شكوى من عدد من المواطنين بقرية بني سليمان فى مركز بني سويف، في أثناء زيارته المفاجئة إلى القرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد باستيلاء عدد من المواطنين على مدرسة ابتدائية متوقفة عن العمل.

شاهد أيضا

وأضاف البيان أن المدرسة تم إنشاؤها عام 1974، واستقبلت الطلاب لمدة 12 سنة فقط، وتم إغلاقها منذ عام 1986، بعد إنشاء مدرسة أخرى قريبة من منازل أهالي القرية، وقيام أولياء أمور التلاميذ بنقل أبنائهم إلى المدرسة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن عددا من الأهالي استولوا على المدرسة بوضع اليد، مؤكدا أن المديرية حررت مذكرة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»