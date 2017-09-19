مكرم محمد أحمد: يجب على «ترامب» اتخاذ إجراءات حاسمة ضد قطر

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن قطر تدعم الإرهاب، غير كافِ، ويجب على إدارته اتخاذ إجراءات حاسمة.

وأضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «الأمريكان لديهم رغبة حقيقية في القضاء على التنظيمات الإرهابية ومنها داعش، فالداخل القطري بدأ يتحرك لرفض سياسات حكامه الخاطئة».

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وأوضح أن «ترامب» تحدث بكل وضوح عن الأزمة القطرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرة كبيرة على إلحاق ضرر جسيم بكوريا الشمالية.