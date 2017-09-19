برلماني: زيارة السيسي لأمريكا تختلف عما سبق بعد تغيير استراتيجية مصر الخارجية

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية إلى نيويورك تختلف عن الزيارات السابقة، خاصة بعد نجاح مساعي القيادة السياسية في تغيير الاستراتيجية الخارجية للعلاقات المصرية بالدول الأوروبية.

وأضاف دسوقى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء: إن توجه مصر إلى الدول الآسيوية كالصين وأيضًا روسيا، عزَّز من ثقل مصر في علاقاتها الدولية، فقد خرجت مصر من سقف التبعية والإملاءات، وتغيرت سياساتها الخارجية عما سبق، لافتًا إلى أن السير خلف الخطى الأمريكية تسليمًا، لم يعد بالأمر المقبول الآن بعد ثورة 30 يونيو.

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وتابع: «أهمية الزيارة تأتي من خلال برنامج الرئيس السيسي الذي يتضمن عدة لقاءات مع رجال أعمال وأصحاب شركات كبيرة بأمريكا، كما أن اختلاف الزيارة هذه المرة يأتي بعد المضي قدمًا نحو عمليات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي المرتبط بالمستثمرين الأجانب، والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار الجديد، لذا من المؤكد أن تأتي هذه الزيارة بالكثير من الاستثمارات، هذا من الناحية الاقتصادية».

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوضع المصري يختلف أيضًا من الناحية السياسية خاصةً بعد أن أصبحت مصر طرفًا رئيسيًّا فى المعادلات الإقليمية والدولية، وذلك لنشاطها السياسى والدبلوماسى على كل الأصعدة، لعضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقى أو كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، وهو ما وضع على عاتق القيادة المصرية أدوارًا مهمة، استطاعت أن تؤديها بشكل أبهر كل المتابعين للتحركات المصرية، وآخرها القضية الفلسطينية والإنجاز الكبير الذي حققته جهود رجال المخابرات العامة المصرية بعد إعلان حركة حماس الفلسطينية عن حل اللجنة الإدارية فى قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، بخلاف تلبية الحركة للدعوة المصرية بفتح الحوار مع حركة فتح.