ترامب: أمريكا في المقام الأول وقادة الدول يجب أن يخدموا مواطنيهم

نيويورك - (د ب أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على عزمه صياغة السياسة الخارجية لبلاده وفقا للمصالح الأمريكية.

وقال ترامب: " كرئيس للولايات المتحدة سأضع أمريكا في المقام الأول دائما"، مضيفا أن على الزعماء الآخرين أن يفعلوا نفس الشيء، فكل قادة الدول المسؤولين يجب عليهم أن يخدموا مواطنيهم".

وأكد ترامب خلال خطابه مرارا على مبدأ سيادة الدولة.

وأضاف ترامب أن الدول المستقلة والقوية ستسهم في نجاح المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة، لافتا إلى أن تحقيق الأمم المتحدة لأهدافها يتوقف على الدول ذات السيادة والتي لديها إرادة لتحقيق السلام.

وعن دور الولايات المتحدة، قال ترامب: "لا نريد أن نفرض طريقتنا في الحياة على أحد"، وتابع أنه يريد فقط تقديم نموذج مضيء لكل واحد، وأضاف أن السلام والأمن والسيادة بالنسبة لدول الأرض هي الأهداف الأهم.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن العالم يمر بمفترق طرق، مضيفا: " ونحن نلتقي هنا في وقت الوعود الهائلة والأخطار الجسيمة أيضا".

وأوضح ترامب أن هذه الأخطار تتمثل في الإرهاب الدولي والمنظمات الإجرامية والنظم الاستبدادية التي تمتلك أسلحة دمار شامل وأضاف:" يمكننا أن نقود العالم إلى آفاق عالية جديدة أو أن ندعه يسقط في وضع لا يمكن تداركه".

ووجه ترامب الشكر إلى الدول التي قدمت الدعم لبلاده للمساعدة في التغلب على الآثار المدمرة التي خلفها الاعصاران "إرما" و"هارفي" اللذان دمرا مناطق في الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة اليوم أمام الجمعية.