الحكومة: البرلمان يناقش تجريم حيازة "الطائرات بدون طيار" بدور الانعقاد الثالث​

كتب - محمد غايات:

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه عرض على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مستجدات الأجندة التشريعية التي ستتقدم بها الحكومة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

وأضاف مروان في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن من بين االقوانين التي سوف تُعرض على البرلمان، مشروع قانون المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون النشاط النووي، ومشروع قانون لتجريم حيازة واستخدام الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح مروان أنه عرض على رئيس الحكومة بعض الحلول القضائية لحل المنازعات بين الوزارة، مشيرًا إلى أنه "كان هناك خلاف بين وزارتي الأوقاف والمالية على قطعة أرض في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، وتم حلها واسترجاع الأرض لصالح وزارة الأوقاف".