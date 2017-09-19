بالصور.. محافظ دمياط يفتتح 4 مدارس بتكلفة 20 مليون جنيه



دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الثلاثاء، 4 مدارس جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والكلي بها، بتكلفة تتعدى 20 مليون جنيه.

حضر الافتتاح اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبو عرب مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وبدأ المحافظ جولته اليوم بافتتاح مدرسة الغاياتي الرسمية للغات (إحلال جزئي)، وتضم 33 فصلاً، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ثم مدرسة العباسية الابتدائية رقم (1) بكفر سعد (إحلال جزئي)، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتضم 14 فصلاً.

كما شهد المحافظ افتتاح مدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات بكفر سعد (إحلال جزئي)، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتضم 8 فصول، إلى جانب افتتاح مدرسة الشهيد البرقي الابتدائية بكفر سعد (إحلال كلي)، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بعدد 24 فصلاً.

وفي السياق، أعلن المحافظ جاهزية جميع مدارس المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية تمهيدًا لاستقبال العام الجديد في 23 سبتمبر الجاري.​