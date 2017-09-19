وزير التعليم العالي يعرض على رئيس الوزراء تقريرًا بشأن بدء الدراسة بالجامعات

كتب - محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض وزير التعليم العالي تقريرًا حول بدء العام الدراسي بالجامعات، والاستعدادات التي تم اتخاذها من جانب الوزارة والجامعات في هذا الشأن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية والجولات على مختلف الجامعات للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بهذا العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف التعليم والبحث العلمي وسبل الارتقاء به باعتباره يمثل أحد الدعائم الأساسية لتحقيق تنمية ونهضة شاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية المشاركة وزيادة الاطلاع من جانب أبنائنا الطلاب والشباب في الجامعات والمراكز البحثية على أحدث التقارير والنشرات العلمية العالمية بما يسهم في زيادة خبراتهم البحثية ومعرفة آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مختلف المجالات.

وحول تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق لدعم الشباب المبتكرين والموهوبين علميًا، أشار "عبد الغفار" إلى أن تم الانتهاء من إعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق، تمهيدًا لاستصداره قريبًا، حيث سيسهم في دعم وتبني مختلف الأبحاث والأفكار التي يقوم الشباب المبتكرون والموهوبون في الجامعات المصرية والمراكز البحثية بتقديمها في كافة المجالات.