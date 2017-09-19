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الرئيس السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

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مصراوي Masrawy

الرئيس يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

05:57 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

الرئيس السيسي والرئيس القبرصي

نيويورك - (أ ش أ):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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