الرئيس السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك

نيويورك - (أ ش أ):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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