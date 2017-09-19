الرئيس السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك
الرئيس السيسي يلتقي نظيره القبرصي في نيويورك
05:57 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي والرئيس القبرصي
نيويورك - (أ ش أ):
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.
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