أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب: إيران دولة مارقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: إيران دولة مارقة

06:11 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ترامب: إيران دولة مارقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة لإيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، وقال إن إيران دولة مارقة منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص.

وحذر ترامب من: "ترك هذا النظام السفاح يستمر بهذا الشكل. وقال إن على إيران أن تقبل حقوق جيرانها وأن تواجه أي شكل من أشكال الإرهاب".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك في إيران الكثير من الناس ذوي الإرادة الحسنة الذين يريدون تحقيق تغيير في النظام ولابد من أن نستمع إليهم.

وجدد ترامب وصفه الاتفاقية النووية مع إيران بأنها من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة إذلال لأمريكا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: نسعى إلى حل سياسي في سوريا

    أخبار

  • الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ممزق

    أخبار

  • ترامب يتباهى بـ"إنجازاته" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    أخبار

  • جيروزاليم بوست: ونتنياهو التقيا لـ90 دقيقة في أول ظهور معلن

    أخبار

إعلان

77ceee9511.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز