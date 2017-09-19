ترامب: إيران دولة مارقة

نيويورك - (د ب أ):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة لإيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، وقال إن إيران دولة مارقة منهكة اقتصاديا وتصدر العنف بشكل خاص.

وحذر ترامب من: "ترك هذا النظام السفاح يستمر بهذا الشكل. وقال إن على إيران أن تقبل حقوق جيرانها وأن تواجه أي شكل من أشكال الإرهاب".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك في إيران الكثير من الناس ذوي الإرادة الحسنة الذين يريدون تحقيق تغيير في النظام ولابد من أن نستمع إليهم.

وجدد ترامب وصفه الاتفاقية النووية مع إيران بأنها من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة وقال إن هذه الاتفاقية بمثابة إذلال لأمريكا.