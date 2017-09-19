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وزير النقل يتفقد مشروع ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يتفقد مشروع ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي

06:15 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وزير النقل يتفقد مشروع ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي

وزير النقل يتفقد مشروع ربط ميناء الإسكندرية بالطري

الإسكندرية - محمد عامر:
أجرى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الوصلة الحرة الرابطة ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع، في منطقة باب 54، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية قرابة 550 مليون جنيه.

وجه الوزير، خلال الجولة، بسرعة الانتهاء من المشروع لتوفير محور رئيسي لمدينة الإسكندرية، يقضى على الاختناقات ويخفض الحمل المروري على شارع المكس الرابط الوحيد بين غرب وشرق المدينة. وأضاف أن هذا المشروع يساهم في الحفاظ على السلامة الإنشائية لشبكة الطرق الداخلية وحياة المواطنين.

كما لفت الوزير إلى مشروع المحور الجديد سيصبح الرابط الرئيسي للمنطقة اللوجستية المستقبلية بمنطقة محور التعمير على الطريق الدولي السريع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 55% من عناصر تنفيذ المشروع.

وعلى هامش جولته، شهد الوزير اليوم مراسم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، وكذلك عقد إنشاء محطة للصب السائل في ميناء الدخيلة، بإجمالي تكلفة 335 مليون جنيه.​

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