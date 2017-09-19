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حقيبة تثير الذعر بمحيط السفارة الفرنسية بالجيزة

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مصراوي Masrawy

حقيبة تثير الذعر بمحيط السفارة الفرنسية بالجيزة

06:02 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

حقيبة تثير الذعر بمحيط السفارة الفرنسية بالجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على حقيبة بمحيط السفارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

انتقل خبراء المفرقعات إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا، وتبين بالفحص أن الجسم عبارة عن حقيبة بها بعض البضائع وبقايا طعام، ولا تحوي أي مواد متفجرة.

تم عمل مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكامل بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات؛ تحسبا للعثور على أية أجسام غريبة.

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