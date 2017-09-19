حقيبة تثير الذعر بمحيط السفارة الفرنسية بالجيزة
حقيبة تثير الذعر بمحيط السفارة الفرنسية بالجيزة
06:02 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن بالجيزة على حقيبة بمحيط السفارة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.
انتقل خبراء المفرقعات إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا، وتبين بالفحص أن الجسم عبارة عن حقيبة بها بعض البضائع وبقايا طعام، ولا تحوي أي مواد متفجرة.
تم عمل مسح شامل للمنطقة المحيطة بالكامل بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات؛ تحسبا للعثور على أية أجسام غريبة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين
-
حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالعمرانية
-
إنقاذ زوجين "بين السما والأرض" داخل مصعد بأرض اللواء.. "شوفنا الموت
-
شاب في إمبابة.. تدخل للدفاع عن طفل فسقط قتيلا بـ"طعنة غدر"
إعلان
إعلان