مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، عن تخصيص مبلغ مليون جنيه من ميزانية الجامعة لتمويل 40 من الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الجامعة في بداية العام الدراسي الحالي، في حضور نائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما أعلن رئيس الجامعة عن اعتماد مليون ونصف المليون جنيه لتمويل 5 مشروعات بحثية تخدم المشروعات القومية العملاقة، وأضاف أن إدارة الجامعة تؤمن بتشجيع البحث العلمي وتدعمه لصالح المجتمع وحتى تكون الجامعة شريكًا في خطط التنمية بما تضمه من كفاءات علمية.