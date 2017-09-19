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مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

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مصراوي Masrawy

مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

05:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

رئيس جامعة بنها الدكتور السيد القاضي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، عن تخصيص مبلغ مليون جنيه من ميزانية الجامعة لتمويل 40 من الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الجامعة في بداية العام الدراسي الحالي، في حضور نائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما أعلن رئيس الجامعة عن اعتماد مليون ونصف المليون جنيه لتمويل 5 مشروعات بحثية تخدم المشروعات القومية العملاقة، وأضاف أن إدارة الجامعة تؤمن بتشجيع البحث العلمي وتدعمه لصالح المجتمع وحتى تكون الجامعة شريكًا في خطط التنمية بما تضمه من كفاءات علمية.

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مصراوي Masrawy

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