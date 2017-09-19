مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها
مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها
05:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رئيس جامعة بنها الدكتور السيد القاضي
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، عن تخصيص مبلغ مليون جنيه من ميزانية الجامعة لتمويل 40 من الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الجامعة في بداية العام الدراسي الحالي، في حضور نائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
كما أعلن رئيس الجامعة عن اعتماد مليون ونصف المليون جنيه لتمويل 5 مشروعات بحثية تخدم المشروعات القومية العملاقة، وأضاف أن إدارة الجامعة تؤمن بتشجيع البحث العلمي وتدعمه لصالح المجتمع وحتى تكون الجامعة شريكًا في خطط التنمية بما تضمه من كفاءات علمية.
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