أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​كلية بنات عين شمس تستقبل طلابها الجدد بتحية العلم والأغاني الوطنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​كلية بنات عين شمس تستقبل طلابها الجدد بتحية العلم والأغاني الوطنية

05:39 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

​كلية بنات عين شمس تستقبل طلابها الجدد بتحية العلم والأغاني الوطنية

كلية البنات للعلوم والآداب والتربية بجامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

أقامت كلية البنات للعلوم والآداب والتربية بجامعة عين شمس، الثلاثاء، احتفالية للطالبات الجدد والقدامى بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وافتتحت رقية شلبي عميدة كلية البنات، الحفل بالسلام الجمهوري وتحية العلم، وتفاعل الطلاب مع أنغام الأغاني الوطنية.

وأكد الشرقاوي، تواصله الدائم والمباشر مع أبناء وبنات الجامعة، منوها عن إطلاق قطاع التعليم والطلاب رقم "واتس آب" لسهولة التواصل وتلقي المقترحات ومحاولة تنفيذها.

وتوجه عبدالحميد، للطالبات، بأنهن "نواة المستقبل لأن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر لذا على الطالبات الاهتمام بإعداد شخصيتهن بشكل سليم سواء على المستوى الدراسي والثقافي والفكري والأخلاقي كي نضمن لمصر مستقبل أفضل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد رسمي من جامعة عين شمس يزور مجمع المعادي الطبي العسكري

    أخبار

  • وزير التعليم العالي: الإعلان عن الأنشطة الطلابية منذ بداية العام الدراسي

    أخبار

  • وزير التعليم العالي لطلاب حقوق عين شمس: "اللي يزعلكم تعالولي بورقة"

    أخبار

  • بالصور - طلاب عين شمس يؤدون تحية العلم بحضور وزير التعليم العالي

    أخبار

إعلان

a663bdaf70.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا