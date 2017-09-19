​كلية بنات عين شمس تستقبل طلابها الجدد بتحية العلم والأغاني الوطنية

كتب- محمد قاسم:

أقامت كلية البنات للعلوم والآداب والتربية بجامعة عين شمس، الثلاثاء، احتفالية للطالبات الجدد والقدامى بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وافتتحت رقية شلبي عميدة كلية البنات، الحفل بالسلام الجمهوري وتحية العلم، وتفاعل الطلاب مع أنغام الأغاني الوطنية.

وأكد الشرقاوي، تواصله الدائم والمباشر مع أبناء وبنات الجامعة، منوها عن إطلاق قطاع التعليم والطلاب رقم "واتس آب" لسهولة التواصل وتلقي المقترحات ومحاولة تنفيذها.

وتوجه عبدالحميد، للطالبات، بأنهن "نواة المستقبل لأن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر لذا على الطالبات الاهتمام بإعداد شخصيتهن بشكل سليم سواء على المستوى الدراسي والثقافي والفكري والأخلاقي كي نضمن لمصر مستقبل أفضل".