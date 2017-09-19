213 مليون جنيه إنجازات الإدارة المركزية لري أسوان

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا تفصيلياً حول الإنجازات التي قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان للعام المالي 2016/2017، والتي تضمنت أعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال رفع كفاءة شبكات الصرف وتطوير نهر النيل في نطاق المحافظة.

وقال المهندس السيد علي شلبي، رئيس قطاع الري، إن الإنجازات شملت تنفيذ أعمال التطهيرات الدورية لمخرات السيول للتأكد من جازيتها لاستقبال الإمطار، وذلك لعدد 36 مخر سيل بإجمالي أطوال 131.7 كم، بتكلفةٍ بلغت 4,2 مليون جنيه.

وتابع شلبي، أنه يجري حالياً إعمال حماية لكل من وادي عبادي ومنطقة الإعقاب وأبوصبيرة من أخطار السيول، وذلك بإنشاء عدد 4 سدود إعاقة وعدد 2 بحيرة لتجميع مياه السيول، ويبلغ إجمالي تلك الأعمال الجارية نحو 122 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع الري، إلى أنه تم تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 11400 فدان بمناطق السباعية والبصيلية، وشمال شرق فطيرة بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 24,7 مليون جنيه، كذلك تنفيذ أعمال التطهيرات الدورية للمصارف، وذلك بإجمالي أطوال 700 كم وبتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون جنيه.

وقال المهندس محمد علي إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية لري أسوان، إنه تم تنفيذ أعمال إنشاء عدد 4 محطات خلط لتحسين كفاءة الري بنهايات بعض الترع بإجمالي تكلفة إجمالية قدرها 8 مليون جنيه، فضلًا عن تعديل تقاطع ترعة النقرة الرئيسية مع مصرف خور السيل الجنوبي بتكلفة إجمالية قدرها 2,9 مليون جنيه.