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مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

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مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها مليون جنيه لتمويل الأبحاث التطبيقية في جامعة بنها

التحرير

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أكد الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، على توفير مبلغ مليون جنيه من ميزانية الجامعة لتمويل 40 بحثًا تطبيقيًا بهدف خدمة المجتمع وتقديم حلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، بالإضافة إلى اعتماد مليون ونصف جنيه لتمويل 5 مشروعات بحثية تخدم المشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة.

وقال القاضي، إن الجامعة تشجع البحث العلمي وتدعمه لصالح المجتمع وحتى تكون الجامعة شريكًا في خطط التنمية بما تضمه من كفاءات علمية.

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جاء ذلك خلال رئاسة القاضي للاجتماع الأول لمجلس الجامعة في بداية العام الدراسى الجديد، والذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بحضور نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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التحرير

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