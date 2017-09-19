«محلية النواب»: مشروع الاستزراع السمكي سيحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

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تفقد وفد من لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع الاستزراع السمكي في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، للتعرف على فوائد المشروع وأهيمته.

واستقبل الوفد اللواء مجدي عبدالسميع رئيس مشروع الاستزراع السمكي، ونائبه اللواء عربي السروي، واللذان أطلعا أعضاء البرلمان على تفاصيل المشروع، مستشهدين على نجاحه بعينات من أسماك البلطي والدنيس والحنش والجمبري بالمزرعة.

وأشاد الوفد البرلماني خلال تصريحات صحفية في ختام جولتهم، بالمشروع، مؤكدين أنه سيحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي من الأسماك داخل الوطن، وسيتم تصدير أيضا الفائض لتحقيق ربح يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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يذكر أن جولة البرلمانيين جاءت ضمن زيارة وفد مجلس النواب إلى الإسماعيلية، للوقوف على آخر تطورات مشروعات قناة السويس.

واستقبل اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى بإحدى قاعات مشروع أنفاق قناة السويس.

واستعرض الوزير أمام اللجنة حجم الأعمال التي تمت في مشروع تنمية قناة السويس، الذي يتضمن أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي، ومشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروعات الطرق والكباري بالمنطقة.