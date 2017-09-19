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ضبط 3682 خط محمول ببيانات وهمية قبل طرحها للبيع بالأسواق

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مصراوي Masrawy

ضبط 3682 خط محمول ببيانات وهمية قبل طرحها للبيع بالأسواق

05:18 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ضبط 3682 خط محمول ببيانات وهمية قبل طرحها للبيع بالأسواق

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط 3 ألاف خط محمول ببيانات وهمية قبل طرحها للبيع.

كان ضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بنطاق مديريتي أمن ( الإسماعيلية - البحيرة )، قد تمكنوا أثناء حملة استهدفت محال بيع خطوط الهواتف المحمولة، من ضبط 3 ألاف و682 خط محمول، مسجلا ببيانات وهمية تمهيداً لبيعها.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط المدعو ع.ا.إ "24سنة"، عقب اشتباههم به أثناء تواجده بصالة المحطة الرئيسية .. وبتفتيشه وقائياً عثر بحيازته على 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، داخل حقيبة السفر الخاصة به، وزنت جميعها حوالي كيلو جرام، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر، من ضبط المدعو ك.س. ف "26سنة"، أثناء تواجده على شريط السكة الحديد، وبحوزته جوال بلاستيك بداخله مهمات مصلحيه خاصة بهيئة السكة الحديد، شملت 55 ترانسا، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وبالكشف عنه، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية " تشرد " و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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مصراوي Masrawy

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