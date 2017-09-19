ميركل تحذر مجددا من تشكيل ائتلاف يجمع بين الاشتراكيين واليسار والخضر

برلين - (د ب أ):

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجددا عدم ممانعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الدخول في ائتلاف مع حزب اليسار.

وفي مقابلة مع محطة (آر تي إل)، قالت زعيمة التحالف المسيحي إن الاشتراكيين الديمقراطيين لم يستبعدوا أبدا الدخول في ائتلاف يجمع بينهم مع اليساريين والخضر، واشارت إلى أن الحزب الاشتراكي لم يجب بعد على سؤال حول الجهة التي يرغب في الائتلاف معها والوقت الذي يرغب في تشكيل هذا الائتلاف فيه.

ويتألف التحالف المسيحي من كل من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

واعتبرت ميركل أن تشكيل ائتلاف بين الاشتراكيين واليسار والخضر، أمر خاطئ " إذ لا يمكن لنا في مثل هذه الأوقات المضطربة أن نسمح بإجراء تجارب"، ولفتت إلى أن هذا الائتلاف لا يحصل في الوقت الراهن على أغلبية في استطلاعات الرأي.

واستبعدت ميركل مجددا حدوث تعاون بين تحالفها وحزب اليسار أو حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنها واصلت تجنب الحديث عن الأحزاب التي تفضل الدخول في ائتلاف معها.

وقالت ميركل إن "التحالف المسيحي ليس لديه صوتا واحدا يمكن أن يهديه وأنا أتحدث هنا عن الحزب البافاري أيضا".

وعن التقدم الملحوظ لتحالفها المسيحي على الحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي، قالت ميركل:" أقول لكل واحد أن هذه الانتخابات ليست محسومة".