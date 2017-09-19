تلميذة في ألمانيا تعثر على 14 ألف يورو في مترو أنفاق برلين
تلميذة في ألمانيا تعثر على 14 ألف يورو في مترو أنفاق برلين
05:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
مترو أنفاق برلين
برلين - (د ب أ):
عثرت تلميذة في برلين على حقيبة يد بها 14 ألف يورو بإحدى محطات مترو أنفاق العاصمة وسلمت الحقيبة لمركز الشرطة في حي تِمبِلهوف شونيبرج في العاصمة الألمانية.
ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل أخرى بشأن محتويات الحقيبة.
وكان رجل قد عثر أواخر يوليو الماضي في برلين على مبلغ 3500 يورو و 22 سبيكة ذهبية تحت شجرة في برلين.
ويحدد القانون الألماني نسبة 3 إلى 5% مكافأة من قيمة الشيء الذي يعثر عليه مما يعني 420 يورو فيما يتعلق بمبلغ 14 ألف يورو إذا احتسبت نسبة 3%.
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