"الأعلى للإعلام": سنصدر قرارًا بوقف البرامج التي تعرض الفتاوى الشاذة

كتبت- هاجر حسني:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار عديد من الفتاوى الشاذة في الدين الإسلامي والتي تسيء للدين وتقدم للجماعات الإرهابية فرصة لمهاجمة الإسلام الصحيح، مضيفًا أنه سيصدر قراراً بمنع البرامج التي تتعرض لمثل هذه القضايا.

وتابع المجلس الأعلى، في بيان له، الثلاثاء: "نحن نعرف أن هذا جزء من التراث لكن ليس كل ما في التراث صحيح، والتراث يحتاج إلى الفرز الحقيقي، وعلينا أخذ موقف من مثل هذا الفكر الخاطئ والشاذ ونرفضه لأن العلم والحقيقة تجاوزته، فلا يمكن للإسلام أن يطالب أو يبيح للرجل أن ينكح زوجته المتوفاه أو الحيوانات".

وأشار إلى أن نكاح المرأة الميتة ازدراء ووحشية، وإذا جاء فى رواية تراثية فهذا لا يعنى أن هذا من الدين، لافتًا إلى أنه بدلاً من أن نحيط الدين بهالة من الاحترام فإننا نجعله دائماً موضع الشكوك فلا يمكن إطلاقاً أن يكون هناك خلط بين الموت والنجاسة وذلك هو منتهى عدم الاحترام لحرمة الميت أو الأخلاق.

وشدد المجلس على أنه سيطارد جميع قنوات "تحت السلم" وسيبحث بكل السبل طرق إيقافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأهاب المجلس بالأزهر الشريف، أن يقوم بعملية رصد شهري لما يتم نشره أو بثه أو إذاعته من أفكار صحيحة أو خاطئة وأن يعلن موقفه منها وأن يواصل جهده في مواجهة هذا الفكر المتطرف بالفكر الصحيح.