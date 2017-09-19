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معلومات الوزراء ينفى تحول العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيها إلى عملات معدنية

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مصراوي Masrawy

معلومات الوزراء ينفى تحول العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيها إلى عملات معدنية

05:12 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

معلومات الوزراء ينفى تحول العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيها إلى عملات معدنية

البنك المركزي المصري

القاهرة - (أ ش أ):

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات تفيد بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهاً إلى عملات معدنية.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الثلاثاء، أنه رغم نفيه لهذه الشائعة في تقرير سابق له، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع البنك المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأضاف أن البنك المركزي أكد على أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية، مشيرةً إلى أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.

وناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.

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مصراوي Masrawy

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