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"التعليم" تستثنى أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة من موعد القبول بمدارس "القاهرة"​

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مصراوي Masrawy

"التعليم" تستثنى أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة من موعد القبول بمدارس "القاهرة"​

05:01 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

كتب – محمد سامي

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استثناء أبناء أعضاء الهيئات القضائية والشرطة والقوات المسلحة، عن موعد القبول المقرر في دور رياض الأطفال والمدارس.

ووجهت المديرية بقبول الطلاب في الصفوف التي تتفق مع مستواهم الدراسي بالمدارس المنقولين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار محافظ القاهرة.

وقالت المديرية، إن هذا القرار ينص على المساواة بين أبناء القضاة ورجال الشرطة بأبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي، والقنصليات، وأبناء المبعوثين العائدين من الخارج وفقاً للمادة ٤٣من قرار وزير التربية والتعليم رقم ٢٨٤لسنة ٢٠١٤، كما يتضمن كل المدارس والحضانات بما فيها اللغات، ويطبق على جميع مراحلها.

ووجه القرار بنقل الطلاب إلى أقرب مدرسة لمقر إقامتهم مع استثنائهم من موعد القبول المقرر.

من جانبها، قالت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن سبب صدور القرار وهو حل مشكلة وأزمة "قائمة"، حيث أن حركات النقل لضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة تكون خلال شهري 7 و8 وبعدها يطلبون نقل أبنائهم، مضيفة :"بتحصل مشاكل كتيرعشان بيجولنا بعد الكثافة ما تخلص".

وأشارت إلى أنها مع كل حالة نقل أو تحويل تذهب للمحافظ وتطلب منه استثناء قبول طالب فوق الكثافة، ولذلك فكرت في قرار عام يوفر عليهم تلك المعاناة.

وأضافت "مجاهد"، في تصريحات لمصراوي، أنها نقلت الفكرة للمحافظ، فوافق عليها وبدوره عرضها على المستشار القانوني للمحافظة، الذي لم يبدِ أي اعتراض أو مخالفة قانونية "قالي مفيش أي مانع"، موضحة أن قرار مديرية التربية والتعليم جاء أسوة بقرار الوزير الذي اتخذه عام 2014.

وأكدت أن الفارق بين القرارين أن الأول قرار وزير يستثني نقل أبناء الدبلوماسيين أثناء الكثافة، بينما الثاني صادر من محافظ القاهرة ويشمل أبناء ضباط الشرطة والجهات القضائية ويقتصر على محافظة القاهرة فقط.

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مصراوي Masrawy

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