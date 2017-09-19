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ضبط 67 ألف قضية سرقة تيار كهربائي على مدار 9 أيام

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مصراوي Masrawy

ضبط 67 ألف قضية سرقة تيار كهربائي على مدار 9 أيام

05:07 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ضبط 67 ألف قضية سرقة تيار كهربائي على مدار 9 أيام

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

نفذت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال سرقة التيار الكهربائي.

وأسفرت نتائج هذه الجهود، على مدار 9 أيام، عن ضبط 66 ألفا و811 قضية سرقة تيار كهربائي عبر التوصيلات غير القانونية، و567 مخالفة لشروط التعاقد، فضلا عن ضبط 8 آلاف و230 في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وضبط 720 قضية سرقة تيار كهربائي في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيهات غيرالمرخصة.

كما تم ضبط نحو ألفي قضية سرقة تيار كهربائي في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض وتنفيذ 612 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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