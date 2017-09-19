"التموين": ضبط 45 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء

كتب- علاء عمران:

نفذت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات 45 ألفا و500 لتر بنزين وسولار، و50 قضية اسطوانة بوتاجاز، و145 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز، و12 قضية في مجال الإتجار غيرالمشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 488 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 55 قضية في مجال الغش التجاري، و21 قضية في مجال الأسماك واللحوم والطيور المنتهية الصلاحية، و 17 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر. ‫

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.