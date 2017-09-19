البرازيل تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن

نيويورك - (د ب أ):

جددت البرازيل دعوتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن حيث قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في كلمته أمام الجمعية اليوم الثلاثاء في نيويورك: "علينا أن نوسع مجلس الأمن لجعله منسجما مع الواقع".

ويتكون مجلس الأمن من خمس دول دائمة العضوية وعشر دول غير دائمة. وتتمتع الدول الخمس وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا بحق الاعتراض "الفيتو" على قرارات المجلس.

وتعترض العديد من الدول من بينها ألمانيا والبرازيل والهند واليابان منذ وقت طويل على هذا النظام وتعتبر نفسها مؤهلة للحصول على العضوية الدائمة بالمجلس.

ولكن جميع الاقتراحات التي تسير في هذا الاتجاه فشلت بسبب معارضة الدول دائمة العضوية.