ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عاطلين؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار بمركز البدرشين.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث، من ضبط 10 فرد خرطوش، و337 طلقة نارية بحوزة المتهمين بأحد الأكمنة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.