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ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين

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مصراوي Masrawy

ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين

04:56 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة بحوزة عاطلين في البدرشين

ضبط 10 فرد خرطوش و300 طلقة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عاطلين؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار بمركز البدرشين.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث، من ضبط 10 فرد خرطوش، و337 طلقة نارية بحوزة المتهمين بأحد الأكمنة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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