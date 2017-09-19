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وزير الداخلية: ننتقي العناصر القادرة على الوفاء بالمهام الحيوية لجهاز الشرطة

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية: ننتقي العناصر القادرة على الوفاء بالمهام الحيوية لجهاز الشرطة

04:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وزير الداخلية: ننتقي العناصر القادرة على الوفاء بالمهام الحيوية لجهاز الشرطة

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

كتب- علاء عمران:

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يضطلع بالعديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين ويجب أن تراعى معايير اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة مع انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ومتطلباتها.

جاء ذلك خلال تفقد عبد الغفار اليوم لأعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018.

وأكد وزير الداخلية أن العمل الأمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعاً للمتغيرات التي يشهدها الوضع الإقليمي والمتغيرات التي طالت العديد من الدول المجاورة، ويجب أن تراعى معايير الاختيار تلك المتغيرات والالتزام بتطبيق كافة المعايير الموضوعية المجردة في اختيار الطلبة المتقدمين في إطار من الحيادية التامة والشفافية .

و اوضح أن حجم الأعداد المتقدمة هذا العام يعكس مدى رغبة أبناء الوطن في حفظ أمنه واستقراره .. و هو يوفر قاعدة عريضة لاختيار أفضل المتقدمين لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية في المرحلة القادمة تحقيقاً للرسالة الأمنية وآمال وطموحات الشعب المصري نحو ضابط شرطة عصري قادر على أداء متطلبات العمل الأمني بما يحقق معايير حقوق الإنسان.

ووجه الوزير أعضاء لجنة كشف الهيئة بالالتزام الكامل بالعدالة المطلقة لانتقاء أفضل العناصر.

كما وجه سيادته قيادات الأكاديمية بالعمل على التواصل الدائم بين الأكاديمية والضباط عقب تخرجهم بما تملكه الأكاديمية من كيانات تدريبية والعمل بصفة مستمرة على صقل قدراتهم العلمية والعملية.

وقام اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بمتابعة أعمال اللجنة، وناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية للوقوف على قدراتهم وملاءمتها لالتحاقهم بالكلية، وتطلعاتهم المستقبلية للمشاركة في رسالة أمن البلاد ... معرباً عن تمنياته لكافة الطلبة المتقدمين بمُستقبل مشرق .

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مصراوي Masrawy

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