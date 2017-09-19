"تعليم أسوان": وصول 91% من الكتب استعدادا للعام الدراسي الجديد

أسوان- إيهاب عمران:

أكد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنهاء استعدادات المديرية لبدء العام الدراسي الجديد، السبت المقبل.

وأضاف شاهين، أن محافظ أسوان كان شكل عدة لجان للمرور على مدارس المحافظة والتأكد من جاهزيتها لبدء العام الدراسي، مؤكدًا وصول 91% من إجمالي الكتب المدرسية حتى الآن بواقع 83% لكتب المرحلة الابتدائية و85% لكتب المرحلة الإعدادية وأيضًا 97% لكتب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى 45% لكتب التعليم الفني .