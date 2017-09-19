رئيس مدينة الشهداء: دراسة لإنشاء كوبري يصل المنوفية بالبحيرة

المنوفية- مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أنه جار إعداد دراسة ومعاينة لإنشاء كوبري علوي بقرية عمروس يصل إلى البحيرة ويربط الشهداء بالبحيرة، حيث تمت المعاينة علية من هيئة الطرق والكباري ومعاينة مشتركة مع المدينة الوحدة المحلية المختصة، وجار العمل على تصميمات الكوبري بمكتب استشاري.

وأكد، أنه سيتم عمل مجمع مواقف خارج المدينة بجميع المواقف الموجودة داخل المدينة، وجار تجهيز قطعة أرض خارج المدينة لتخصيصها مجمع مواقف مثل المجمع الموجود بمدينة شبين الكوم لعمل سيولة مرورية بالمدينة ومنع حدوث تكدث بالمدينة وخصوصا بعد الانتهاء من الكوبري العلوي.